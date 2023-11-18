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Сперцян и Тикнизян – в основе сборной Армении на матч с Уэльсом

18 Ноября 2023 • 15:51 Комментировать
Армения
...
Уэльс
1 4.30 X 3.55 2 1.92
Через 0 ч. 29 мин.

В субботу в рамках отбора на чемпионат Европы сборная Армении будет принимать Уэльс. Рулевой армянской национальной команды Александр Петраков принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Чанчаревич, Арутюнян, Ароян, Чалышир, Тикнизян, Бичахчян, Иву, Сперцян, Дашян, Ранос, Селараян.

Матч Армения – Уэльс стартует в 17:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Сборная Уэльса выйдет на Евро-2024, если выиграет этот матч. Сборная Армении тоже сохраняет шансы, но они призрачные.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Армении Наир Тикнизян Эдуард Сперцян ещё теги

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Сегодня, 18 Ноября
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