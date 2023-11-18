Сперцян и Тикнизян – в основе сборной Армении на матч с Уэльсом

В субботу в рамках отбора на чемпионат Европы сборная Армении будет принимать Уэльс. Рулевой армянской национальной команды Александр Петраков принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Чанчаревич, Арутюнян, Ароян, Чалышир, Тикнизян, Бичахчян, Иву, Сперцян, Дашян, Ранос, Селараян.

Матч Армения – Уэльс стартует в 17:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Сборная Уэльса выйдет на Евро-2024, если выиграет этот матч. Сборная Армении тоже сохраняет шансы, но они призрачные.