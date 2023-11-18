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Чемпионат Европы по футболу 2024

Тихонов: «Наступило время, когда Казахстан может проявить себя»

18 Ноября 2023 • 15:13 Комментировать
Словения
...
Казахстан
20.11 22:45

Бывший главный тренер «Астаны» Андрей Тихонов высказался о шансах сборной Казахстана на выход на Евро-2024.

20 ноября Казахстан разыграет путевку на предстоящий чемпионат Европы в матче против Словении.

«Я считаю, что шансы всегда есть, но они небольшие. Казахстану нужно атаковать и выигрывать. Думаю, что наступило время, когда Казахстан может проявить себя», — приводит слова Тихонова «Спорт-Экспресс».

По мнению специалиста, сейчас у Казахстана самый сильный состав за всю историю команды, там выросло очень хорошее поколение.

Встреча между сборными Казахстана и Словении должна будет стартовать в 22:45 по мск. Для выхода на Евро-2024 подопечным Магомеда Адиева необходимо набирать три очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Тихонов Сборная Казахстана

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СЛОВЕНИЯ КАЗАХСТАН
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