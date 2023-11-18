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Чемпионат Европы по футболу 2024

​Уткин высказался о матче Украина – Италия

18 Ноября 2023 • 14:41 Комментировать
Украина
...
Италия
20.11 22:45

В последнем туре отбора на Евро-2024 сыграют сборные Украины и Италии. Команды разыграют билет на турнир – украинцам нужна победа, а итальянцев устроит и ничья. Несколько слов об этой игре сказал известный журналист Василий Уткин.

«Матч Украина – Италия становится едва ли не центральным в последнем туре. И если Италия проиграет, а это вполне возможно, она мимо Евро. Но, как я понимаю, нам эту игру не покажут. Мы недостаточно зрелы и морально устойчивы, как известно», - написал Уткин в телеграм-канале.

Матч между сборными Украины и Италии пройдёт в понедельник, 20 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени.

Стоит сказать, что сборная Италии является действующим чемпионом Европы.

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Василий Уткин Сборная Италии Сборная Украины ещё теги

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УКРАИНА ИТАЛИЯ
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