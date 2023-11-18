Погребняк дал прогноз на матч Нидерланды - Ирландия

Бывший форвард московского «Динамо» и петербургского «Зенита» Павел Погребняк поделился мнением о поединке отборочного раунда чемпионата Европы – 2024 между сборными Нидерландов и Ирландии.

«Нидерланды сильнее, обладают мощными игроками в атаке. Мотивация и поддержка болельщиков обеспечат сборной Нидерландов уверенную победу. Моя ставка - тотал больше 2,5», - передает слова Погребняка «РБ Спорт».

Матч Нидерланды – Ирландия состоится сегодня, 18 ноября, начало запланировано в 22:45 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция игры будет доступна на Liveresult.ru.