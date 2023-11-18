Гюндоган признался, какие сборные хочет видеть в финале Евро-2024

Полузащитник сборной Германии Илкай Гюндоган, выступающий на клубном уровне за каталонскую «Барселону», рассказал, каким хотел бы видеть финальный матч чемпионата Европы – 2024.

«Я очень надеюсь, что Германия и Турция не окажутся в одной группе. Финал моей мечты? Это поединок между сборными Германии и Турции», - передает слова футболиста Sporx.

Напомним, что чемпионат Европы состоится на футбольных полях Германии в следующем году. Турция досрочно завоевала путевку на турнир.

Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая в финале по пенальти обыграла Англию.