Самая дорогая сборная, выступающая в отборе на Евро-2024

Отборочный турнир чемпионата Европы – 2024 подходит к своему логическому завершению. Уже известны практически все участники главного турнира Старого света среди национальных команд. Поставлены новые рекорды, превзойдены прошлые достижения. Но финансовый вопрос не обходит стороной и национальные сборные. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о самых дорогих по составу национальных сборных Европы.

Италия и Нидерланды ещё не прошли

Италия и Нидерланды открывают семёрку самых дорогих европейских сборных. Стоимость состава «скуадры адзурры» составляет 582 млн евро. «Оранжевые», по версии портала Transfermarkt, имеют состав стоимостью 575 млн евро. Любопытно, что ни те, ни другие на момент публикации статьи не обеспечили себе выход на чемпионат Европы. Нидерланды ведут борьбу за вторую строчку в группе В с Грецией, Италия с Украиной в группе С.

Ещё одно сходство – почти одинаковая стоимость лидеров. Итальянец Николо Барелла (75 млн евро) в текущем отборочном цикле провёл пять матчей, из которых все начинал в стартовом составе.

20-летний талант из Нидерландов Хави Симонс (70 млн евро) является одним из четырёх игроков национальной команды, отыгравших во всех шести прошедших отборочных матчах.

Хозяева в пятёрке

Национальная сборная Германии не принимает участия в отборочном цикле на правах хозяйки будущего чемпионата Европы. Однако это не мешает ей входить в пятёрку самых дорогих европейских сборных. Общая стоимость игроков составляет 700 млн евро. Подготовку к домашнему турниру немцы ведут очень тщательно. После пяти подряд неудач в товарищеских контрольных матчах боссы Бундестим заменили Ханса-Дитера Флика 36-летним Юлианом Нагельсманном. Некоторые игроки является почти ровесниками наставника. Но самому дорогому игроку Флориану Вирцу (85 млн евро) всего 20 лет.

Испанцы без компромиссов

Сборная Испании уже решила вопрос выхода на чемпионат Европы. Шотландия, Норвегия, Грузия и Кипр не смогли составить конкуренцию трёхкратным чемпионам Европы. Стоимость игроков национальной сборной Испании составляет 814 млн евро. Девятнадцатилетний талант «Барселоны» Гави вполне способен побить все мыслимые и немыслимые рекорды по трансферам и стоимости игроков. Но сегодня юный футболист оценивается в 90 млн евро. В национальной команде его опережает только полузащитник «Манчестер Сити» Родри (100 млн евро), который является автором победного гола в последнем финале Лиги чемпионов.

Португальцы без поражений

Криштиану Роналду и его Португалия не просто проходят, а «пролетают» текущий отборочный цикл чемпионата Европы. Девять побед в девяти матчах при разнице мячей 34:2! 38-летний Роналду вместе с бельгийцем Ромелу Лукаку возглавляет список бомбардиров с десятью забитыми мячами. Однако возраст не позволяет капитану Португалии иметь высокую стоимость. На сегодняшний момент она составляет 15 млн евро. В лидерах по стоимости национальной команды представители «Манчестер Сити». Рубен Диаш и Бернарду Силва оцениваются в 80 млн евро каждый.

Франция и Англия в лидерах

Франция и Англия имеют общую стоимость игроков, которая измеряется в миллиардах евро! Обе сборные без особых проблем отобрались на чемпионат Европы, не потерпев перед заключительным туром ни единого поражения в своих группах.

Самым дорогим игроком Франции является, конечно же, Килиан Мбаппе. Его текущая стоимость составляет 180 млн евро, а на пике доходила до 200 млн евро. Вероятно, капитан сборной Франции ещё сможет увеличить это значение.

Англия, стоимость игроков которой составляет рекордные 1 млрд 300 млн евро, берёт за счёт юных талантов и Гарри Кейна. Форвард «Баварии» на сегодня оценивается в 110 млн евро. А стоимость Деклана Райса, Фила Фодена, Букайо Саки и Джуда Беллингема превышает 100 млн евро у каждого! Лучший результат у атакующего полузащитника мадридского «Реала». Беллингем на сегодня оценивается в 150 млн евро. И это точно не предел.

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Рейтинг самых дорогих европейских сборных по стоимости игроков

Сборная Стоимость игроков, млрд/млн евро Англия 1.300 Франция 1.090 Португалия 905 Испания 814 Германия 700 Италия 582 Нидерланды 575

Константин Лицин