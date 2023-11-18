Корнеев: «Италия забила столько, сколько надо»

Ветеран сборной России Игорь Корнеев прокомментировал победу Италии над Северной Македонией в поединке отборочного раунда чемпионата Европы – 2024. Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу «скуадры адзурры».

«Если смотреть игру, то вообще без шансов. Первый тайм был идеальным для Италии, полное доминирование. И вдруг Македония начинает забивать. Но Италия забила столько, сколько надо», - высказался эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».

В заключительном поединке квалификационного турнира чемпионата Европы – 2024 сборная Италии встретится с национальной командой Украины.