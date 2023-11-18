Корнеев оценил работу Спаллетти в сборной Италии

Бывший футболист сборной России Игорь Корнеев высказался касательно работы Лучано Спаллетти на посту рулевого национальной команды Италии.

«Видно, что при Спаллетти игроки имеют предложения за спину по всей ширине поля. Если они есть, то Спаллетти требует отдавать мяч и бежать без него. Положительно оцениваю его работу», - поделился мнением эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что Спаллетти занял пост главного тренера сборной Италии в сентябре нынешнего года. Стороны заключили долгосрочное трудовое соглашение, которое рассчитано до конца июля 2026 года.