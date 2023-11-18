Фоден: «Палмер заслужил дебютировать в сборной Англии»

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Англии Фил Фоден прокомментировал дебют хавбека «Челси» Коула Палмера в составе национальной команды.

17 ноября сборная Англии одолела Мальту (2:0) в рамках отборочного цикла чемпионата Европы – 2024. Палмер вышел на замену и провел на поле 29 минут. Эта игра стала для него первой в футболке английской сборной.

«Палмер является хорошим другом для меня. Он заслужил дебютировать в сборной, ведь он очень долго работал для этого», — цитирует Фодена официальный сайт УЕФА.

Стоит сказать, что подопечные Гарета Саутгейта досрочно вышли на Евро-2024. Турнир состоится следующим летом в Германии.