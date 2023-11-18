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Фоден: «Хотелось бы отдать должное Мальте»

18 Ноября 2023 • 11:09 Комментировать
Англия
2:0
Мальта

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Англии Фил Фоден высказался после победы над Мальтой.

Встреча отборочного раунда Евро-2024 завершилась со счетом 2:0 в пользу англичан. Фоден провел на поле все 90 минут, но не отметился голевыми действиями.

«Хотелось бы отдать должное Мальте, они действовали плотно, поэтому нам было тяжело вскрывать их оборону. Вчера был не самый удачный день для нас, но мы сделали то, что должны были», — цитирует Фодена официальный сайт УЕФА.

Отметим, что сборная Англии досрочно вышла на чемпионат Европы, который пройдет летом следующего года в Германии.

Вторую путевку в группе C разыграют между собой Италия и Украина.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Сборная Англии Сборная Мальты Фил Фоден ещё теги

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