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Нидерланды - Ирландия: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

18 Ноября 2023 • 22:15 Комментировать
Нидерланды
...
Ирландия
Через 0 ч. 3 мин.

Сборные Нидерландов и Ирландии проводят матч квалификации чемпионата Европы 2024 года.

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Нидерланды0:0Ирландия
Вербрюгген БартДе Врей СтефанВан Дейк ВиргилБлинд ДэйлиДюмфрис ДензелСхаутен ЙердиРейндерс ТиджаниХартман КвилиндсиСимонс ХавиВегхорст ВаутГакпо Коди
Запасные: Флеккен МаркВиффер МатсСтенгс КелвинКопмейнерс ТëнТезе ДжорданБейло ЮстинДе Рон МартенДаллинга ТийсХато ЙоррельМален ДониэллВеерман Йоэй
Базуну ГэвинКоллинз НатанО'Ши ДараСкэйлз ЛиамДоэрти МэттБраун АланКаллен ДжошНайт ДжейсонМэннинг РайанФергюсон ЭванРобинсон Каллум
Запасные: Айда АдамСайкс МаркТраверс МаркМакклин ДжеймсМоран ЭндрюМакграт ДжеймиМоламби ДжейсонКеллехер КаомхинДаффи ШейнДжонстон МайклПэрротт ТройОмобамиделе Эндрю
18 ноября. Стадион "Йохан Кройф Арена" (Амстердам).
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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Ирландии сборная Нидерландов

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Беларусь Беларусь
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18.11.23 в 22:45
Франция Франция
Гибралтар Гибралтар
1.01 25.00 60.00
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Косово
1.33 5.40 8.80
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Ирландия Ирландия
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