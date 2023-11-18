Нидерланды - Ирландия: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

Сборные Нидерландов и Ирландии проводят матч квалификации чемпионата Европы 2024 года.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Нидерланды - Ирландия
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Протокол игры
Вербрюгген Барт•Де Врей Стефан•Ван Дейк Виргил•Блинд Дэйли•Дюмфрис Дензел•Схаутен Йерди•Рейндерс Тиджани•Хартман Квилиндси•Симонс Хави•Вегхорст Ваут•Гакпо Коди
Базуну Гэвин•Коллинз Натан•О'Ши Дара•Скэйлз Лиам•Доэрти Мэтт•Браун Алан•Каллен Джош•Найт Джейсон•Мэннинг Райан•Фергюсон Эван•Робинсон Каллум
18 ноября. Стадион "Йохан Кройф Арена" (Амстердам).
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