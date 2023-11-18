Беларусь - Андорра: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

Сборные Беларуси и Андорры проводят матч квалификации чемпионата Европы 2024 года.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Беларусь - Андорра
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Протокол игры
Игнатович Сергей•Павловец Александр•Пархоменко Егор•Волков Захар•Карпович Сергей•Печенин Кирилл•Климович Владислав46' (Концевой Артём Александрович (46') •Капленко Кирилл•Эбонг Макс•Антилевский Дмитрий•Морозов Владислав
Альварес Икер•Льовера Макс•Валес Марк•Помарес Франсиско•Де Паблос Эрик•Сервос Жоан•Алаез Жорди•Ребес Марк• 45'Виейра Марсио•Мартинес Алекс II•Фернандес Рикард
18 ноября. Стадион "Стадион имени Ференца Суса".
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