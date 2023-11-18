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Беларусь - Андорра: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

18 Ноября 2023 • 19:30 Комментировать
Беларусь
0:0
Андорра
1 1.63 X 3.25 2 7.80
2-й тайм

Сборные Беларуси и Андорры проводят матч квалификации чемпионата Европы 2024 года.

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Беларусь0:0Андорра
Игнатович СергейПавловец АлександрПархоменко ЕгорВолков ЗахарКарпович СергейПеченин КириллКлимович Владислав 46' (Концевой Артём Александрович ( 46') Капленко КириллЭбонг МаксАнтилевский ДмитрийМорозов Владислав
Запасные: Павлюченко ПавелКорзун НикитаГромыко ВалерийБахар ИванПоляков ДенисМалькевич ВладиславРуденок КонстантинСкавыш МаксимБочеров ВалерийЛаптев ДенисЮзепчук Роман
Альварес ИкерЛьовера МаксВалес МаркПомарес ФрансискоДе Паблос ЭрикСервос ЖоанАлаез ЖордиРебес Марк  45'Виейра МарсиоМартинес Алекс IIФернандес Рикард
Запасные: Пуйоль МаркРемолинс ОтГарсия МаркГомес ХосепОливейра ИанБернат ВикторВалес ЭрикГомес АдрианРубио ХордиФернандес ИсанСанчес АаронПирес Франсиско
18 ноября. Стадион "Стадион имени Ференца Суса".
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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Беларуси Сборная Андорры

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