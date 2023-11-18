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Армения - Уэльс: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1

18 Ноября 2023 • 16:30 Комментировать
Армения
1:1
Уэльс
1 4.30 X 3.55 2 1.92
перерыв

Сборные Армении и Уэльса проводят матч квалификации чемпионата Европы 2024 года.

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Видеотрансляция матча Армения - Уэльс

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Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Армения1:1Уэльс
(1:0) Селараян Лукас5' 
 45'Тикнизян Наир (1:1)
Чанчаревич ОгньенАрутюнян ГеоргийАроян ВараздатЧалышир АндреТикнизян НаирСперцян ЭдуардБичахчян ВаанИву УгучуквуДашян АртакСелараян ЛукасРанос Грант-Леон
Запасные: Бегларян АрсенВбеймарСевикян ЭдгарМиранян АртурБучнев СтаниславМаргарян ЖирайрПилоян ЭрикОганесян КамоВосканян ТаронСеробян АртурМкртчян СтепаАрутюнян Оганес
Уорд Дэнни IIРодон ДжоМефам Крис  32'Дэвис БенУильямс НекоРобертс Коннор IIАмпаду ЭтанБрукс ДэвидДжеймс ДжорданМур КифферУилсон Гарри
Запасные: Шихан Джош IIБродхед НейтанКинг ТомасЛокьер ТомХаггинс НиаллДасилва ДжейДжонсон БреннанДжеймс ДэниэлБрэдшоу ТомХеннесси УэйнКабанго БенМоррелл Джозефф
18 ноября. Стадион "Республиканский стадион".
Текстовая трансляция 
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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Уэльса Сборная Армении

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АРМЕНИЯ УЭЛЬС
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На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Перерыв
Армения Армения
Уэльс Уэльс
1
1
4.10 3.40 1.95
Видео
18.11.23 в 20:00
Латвия Латвия
Хорватия Хорватия
24.00 9.00 1.12
Видео
18.11.23 в 20:00
Беларусь Беларусь
Андорра Андорра
1.58 3.95 6.00
Видео
18.11.23 в 22:45
Нидерланды Нидерланды
Ирландия Ирландия
1.20 6.40 15.00
Видео
18.11.23 в 22:45
Франция Франция
Гибралтар Гибралтар
1.01 25.00 60.00
Видео
18.11.23 в 22:45
Швейцария Швейцария
Косово
1.33 5.40 8.80
Видео
18.11.23 в 22:45
Израиль Израиль
Румыния Румыния
2.80 3.30 2.60
Видео
19.11.23 в 17:00
Венгрия Венгрия
Черногория Черногория
1.51 4.20 7.40
Видео
19.11.23 в 17:00
Сербия Сербия
Болгария Болгария
1.32 5.20 11.00
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