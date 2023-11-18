Армения - Уэльс: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1

Сборные Армении и Уэльса проводят матч квалификации чемпионата Европы 2024 года.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Армения - Уэльс
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Протокол игры
|(1:0) Селараян Лукас5'
|45'Тикнизян Наир (1:1)
Чанчаревич Огньен•Арутюнян Георгий•Ароян Вараздат•Чалышир Андре•Тикнизян Наир•Сперцян Эдуард•Бичахчян Ваан•Иву Угучукву•Дашян Артак•Селараян Лукас•Ранос Грант-Леон
Уорд Дэнни II•Родон Джо•Мефам Крис• 32'Дэвис Бен•Уильямс Неко•Робертс Коннор II•Ампаду Этан•Брукс Дэвид•Джеймс Джордан•Мур Киффер•Уилсон Гарри
18 ноября. Стадион "Республиканский стадион".
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