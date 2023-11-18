Аршавин - о победе сборной Англии: «Счёт странный»

Экс-форвард лондонского «Арсенала» и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о победе сборной Англии над командой Мальты в матче отборочного раунда чемпионата Европы – 2024.

«Счёт странный, но это уверенная победа. Мальтийцам повезло, что слишком добродушно была настроена сборная Англии. Было бы чуть побольше везения, был бы счёт 5:0», - рассказал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что поединок завершился уверенной победой англичан со счетом 2:0. Подопечные Гарета Саутгейта досрочно гарантировали себе путевку на чемпионат Европы, который пройдет в Германии.