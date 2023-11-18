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Чемпионат Европы по футболу 2024

Аршавин оценил шансы Англии выиграть Евро-2024

18 Ноября 2023 • 10:32 Комментировать

Бывший нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о шансах национальной команды Англии выиграть чемпионат Европы – 2024.

«Эта сборная Англии - очень талантливая команда. У неё есть потенциал выиграть чемпионат мира», - поделился мнением Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что в последнем поединке подопечные Гарета Саутгейта одержали скромную победу над Мальтой со счетом 2:0.

Англичане являются вице-чемпионами Европы. В финале Евро-2020 британская команда потерпела поражение в серии пенальти от сборной Италии.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Аршавин Сборная Англии
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