Аршавин оценил шансы Англии выиграть Евро-2024

Бывший нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о шансах национальной команды Англии выиграть чемпионат Европы – 2024.

«Эта сборная Англии - очень талантливая команда. У неё есть потенциал выиграть чемпионат мира», - поделился мнением Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что в последнем поединке подопечные Гарета Саутгейта одержали скромную победу над Мальтой со счетом 2:0.

Англичане являются вице-чемпионами Европы. В финале Евро-2020 британская команда потерпела поражение в серии пенальти от сборной Италии.