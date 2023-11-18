Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Европы по футболу 2024

Аршавин: Македония усыпила соперника, но итальянцы быстро поставили всё на свои места

18 Ноября 2023 • 10:29 Комментировать
Италия
5:2
Северная Македония

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин высказался о победе сборной Италии над Северной Македонией.

Встреча отборочного турнира Евро-2024 завершилась со счетом 5:2 в пользу итальянского коллектива.

«Македония просто усыпила соперника. Она могла бы воспользоваться растерянностью сборной Италии, но этого не произошло. Очень быстро итальянцы поставили все на свои места», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

После семи матчей итальянцы занимают вторую позиции в группе C, имея в своей копилке 13 очков. Столько же баллов у Украины, которая идет на третьей позиции.

20 ноября Италия и Украина проведут очную встречу, которая определит участника будущего чемпионата Европы. Начало поединка запланировано на 22:45 по мск.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Андрей Аршавин Сборная Италии Сборная Северной Македонии ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 18 Ноября
11:43
Корнеев: «Италия забила столько, сколько надо»
10:29
Аршавин: Македония усыпила соперника, но итальянцы быстро поставили всё на свои места
10:18
Аршавин: «Спаллетти ещё не нащупал костяк сборной Италии»
05:10
Элмас: «Мы знали, как играет Италия при Спаллетти, но ничего не смогли поделать»
02:13
Кьеза: «Сборная Италии не должна была пропускать два гола»
01:17
Спаллетти: «С такой игрой сборная Италии будет неизбежно забивать голы»
00:55
Сборная Италии впервые за 20 лет забила 4+ гола в двух подряд домашних матчах
00:44
Сборная Италии забила 5 мячей в ворота команды Северной Македонии 1
17 Ноября
23:38
Дармиан забил за сборную Италии впервые за 2960 дней
21:38
Сборная Италии назвала состав на матч с Северной Македонией
02:18
Италия - Северная Македония: где смотреть прямую трансляцию онлайн
01:35
Спаллетти: «Думаю, Жоржиньо возьмётся исполнить пенальти в матче за сборную Италии»
16 Ноября
19:34
Италия — Северная Македония: прогноз и ставка на матч квалификации чемпионата Европы 2024 года — 17 ноября 2023
02:40
Развязка отбора на Евро-2024: кто последним напрямую поедет в Германию 1
00:38
​Италия – Северная Македония: прогноз и ставка на матч отбора на чемпионат Европы – 17 ноября 2023
14 Ноября
15:33
Италия – Северная Македония: прогноз и ставки БК Pinnacle
01:51
Спаллетти рассказал, в чём отличия между работой в «Наполи» и в сборной Италии
13 Ноября
18:00
Спаллетти объяснил отсутствие Удоги в сборной Италии
03 Ноября
21:51
Верратти: «Спаллетти знает мой номер»
18 Октября
11:21
Скамакка — о Спаллетти: «Это выдающийся тренер, следуя за которым, мы добьёмся больших успехов»
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
18.11.23 в 17:00
Армения Армения
Уэльс Уэльс
4.10 3.40 1.95
Видео
18.11.23 в 20:00
Беларусь Беларусь
Андорра Андорра
1.58 3.95 6.00
Видео
18.11.23 в 20:00
Латвия Латвия
Хорватия Хорватия
24.00 9.00 1.12
Видео
18.11.23 в 22:45
Израиль Израиль
Румыния Румыния
2.80 3.30 2.60
Видео
18.11.23 в 22:45
Нидерланды Нидерланды
Ирландия Ирландия
1.20 6.40 15.00
Видео
18.11.23 в 22:45
Франция Франция
Гибралтар Гибралтар
1.01 25.00 60.00
Видео
18.11.23 в 22:45
Швейцария Швейцария
Косово
1.33 5.40 8.80
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 18 Ноября
11:43 · Чемпионат Европы 2024
Корнеев: «Италия забила столько, сколько надо»
11:39 · Чемпионат Европы 2024
Корнеев оценил работу Спаллетти в сборной Италии
11:17 · Чемпионат Европы 2024
Фоден: «Палмер заслужил дебютировать в сборной Англии»
11:09 · Чемпионат Европы 2024
Фоден: «Хотелось бы отдать должное Мальте»
10:37 · Чемпионат Европы 2024
Аршавин - о победе сборной Англии: «Счёт странный»
10:32 · Чемпионат Европы 2024
Аршавин оценил шансы Англии выиграть Евро-2024
10:29 · Чемпионат Европы 2024
Аршавин: Македония усыпила соперника, но итальянцы быстро поставили всё на свои места
10:18 · Чемпионат Европы 2024
Аршавин: «Спаллетти ещё не нащупал костяк сборной Италии»
09:20 · Чемпионат Европы 2024
Аршавин - о сборной Казахстана: «Надо совершить подвиг»
08:47 · Чемпионат Европы 2024
Гюндоган назвал главного фаворита Евро-2024
05:10 · Чемпионат Европы 2024
Элмас: «Мы знали, как играет Италия при Спаллетти, но ничего не смогли поделать»
04:18 · Чемпионат Европы 2024
​Рой Кин может стать наставником ирландской сборной
03:57 · Франция. Лига 1
Мбаппе: «Глядя на Заира-Эмери, я чувствую себя старым»
03:23 · Англия. Премьер-лига
Саутгейт прокомментировал травму Рэшфорда
02:24 · Чемпионат Европы 2024
Саутгейт: «Мы знаем, что сборная Англии может и должна играть лучше»
Все новости