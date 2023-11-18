Аршавин: Македония усыпила соперника, но итальянцы быстро поставили всё на свои места

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин высказался о победе сборной Италии над Северной Македонией.

Встреча отборочного турнира Евро-2024 завершилась со счетом 5:2 в пользу итальянского коллектива.

«Македония просто усыпила соперника. Она могла бы воспользоваться растерянностью сборной Италии, но этого не произошло. Очень быстро итальянцы поставили все на свои места», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

После семи матчей итальянцы занимают вторую позиции в группе C, имея в своей копилке 13 очков. Столько же баллов у Украины, которая идет на третьей позиции.

20 ноября Италия и Украина проведут очную встречу, которая определит участника будущего чемпионата Европы. Начало поединка запланировано на 22:45 по мск.