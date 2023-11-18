Аршавин: «Спаллетти ещё не нащупал костяк сборной Италии»

Экс-футболист «Зенита» Андрей Аршавин высказался о работе главного тренера сборной Италии Лучано Спаллетти.

«Спаллетти хорошо стартовал, но сейчас в его работе видны отсылки к Роберто Манчини. Лучано еще не нащупал костяк команды, с которой будет выступать на чемпионате Европы», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Напомним, 64-летний специалист возглавляет итальянскую сборную с сентября этого года.

В семи турах Италия набрала 13 очков и занимает второе место в турнирной таблице отборочного турнира чемпионата Европы – 2024 в группе C. Лидером квартета является Англия (19 очков).