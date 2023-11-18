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Чемпионат Европы по футболу 2024

Аршавин - о сборной Казахстана: «Надо совершить подвиг»

18 Ноября 2023 • 09:20 Комментировать

Экс-нападающий петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин высказался о шансах сборной Казахстана квалифицироваться на чемпионат Европы – 2024.

«Удивительно, что Казахстан в этой группе навязал борьбу. Обидно, что они уступили словенцам дома. Теперь надо будет их обыгрывать. Надо совершить подвиг», - передает слова Аршавина телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что Казахстан встретится со сборной Словении в заключительном матче отборочного цикла. Для выхода на чемпионат Европы, который пройдет в следующем году, подопечным Магомеда Адиева нужно одержать гостевую победу.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Аршавин Сборная Казахстана
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