Гюндоган назвал главного фаворита Евро-2024

Немецкий полузащитник Илкай Гюндоган, выступающий за каталонскую «Барселону», назвал главных фаворитов предстоящего чемпионата Европы – 2024.

«Мой основной фаворит – сборная Франции, это очень сильная команда. У них по несколько игроков мирового уровня на каждой позиции. Затем идет Англия, у них примерно то же самое. Потом я бы назвал Португалию, Германию и Испанию. Еще мне бы хотелось, чтобы успешно выступила Турция», - передает слова Гюндогана Sporx.

Напомним, что континентальный турнир состоится на футбольных полях Германии. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.