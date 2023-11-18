Элмас: «Мы знали, как играет Италия при Спаллетти, но ничего не смогли поделать»

Полузащитник «Наполи» и сборной Северной Македонии Эльиф Элмас высоко оценил игру сборной Италии под руководством Лучано Спаллетти.

«Скуадра адзурра» одержала крупную победу над Северной Македонией в матче предпоследнего тура отбора Евро-2024 (5:2).

«С момента прихода Спаллетти Италия всегда играет в один и тот же футбол, – высказывается Элмас, работавший под руководством 64-летнего наставника в «Наполи». – Мы были готовы к этому, но всё равно оставляли слишком много пространства. Италия создавала голевые моменты и, на мой взгляд, полностью заслужила победу», – сказал в интервью Sky 24-летний хавбек.