​Рой Кин может стать наставником ирландской сборной

В сборной Ирландии может смениться главный тренер, Стивен Кенни собирается покинуть свой пост, и новым ее наставником может стать не кто иной, как Рой Кин. Сборная Ирландии провалила квалификацию к чемпионату Европы, выиграв лишь два матча против Гибралтара и проиграв все остальные встречи.

Рой Кин уже имеет тренерский опыт, он руководил такими клубами, как «Сандерленд» и «Ипсвич». Более того, Кин уже успел побыть помощником сборной при Мартине О'Ниле. Так что его фигура для этой должности вполне реальна.

Свою игровую карьеру бывший прославленный капитан «Манчестер Юнайтед» закончил в 2006 году.