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Саутгейт: «Мы знаем, что сборная Англии может и должна играть лучше»

18 Ноября 2023 • 02:24 Комментировать
Англия
2:0
Мальта

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт признался, что не слишком доволен выступлением своей команды в матче против Мальты.

Англичане одолели главного аутсайдера отборочной группы C благодаря автоголу Энрико Пепе и точному удару Гарри Кейна. В первом тайме хозяева поля нанесли всего два удара по воротам, ни разу не угодив в створ.

«Иногда бывает трудно попасть в игру, если начинаешь её не лучшим образом. Мы знаем, что способны и должны играть лучше. Сегодня команде не удалось добиться того, что удавалось ранее в этом году. Было создано недостаточно явных голевых моментов», – заявил в послематчевом интервью наставник «трёх львов».

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АНГЛИЯ МАЛЬТА
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