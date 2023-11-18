Саутгейт: «Мы знаем, что сборная Англии может и должна играть лучше»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт признался, что не слишком доволен выступлением своей команды в матче против Мальты.

Англичане одолели главного аутсайдера отборочной группы C благодаря автоголу Энрико Пепе и точному удару Гарри Кейна. В первом тайме хозяева поля нанесли всего два удара по воротам, ни разу не угодив в створ.

«Иногда бывает трудно попасть в игру, если начинаешь её не лучшим образом. Мы знаем, что способны и должны играть лучше. Сегодня команде не удалось добиться того, что удавалось ранее в этом году. Было создано недостаточно явных голевых моментов», – заявил в послематчевом интервью наставник «трёх львов».