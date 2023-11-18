Кьеза: «Сборная Италии не должна была пропускать два гола»

Вингер сборной Италии Федерико Кьеза побеседовал с журналистами после матча со сборной Северной Македонии (5:2).

Команда Лучано Спаллетти вела со счётом 3:0 после первого тайма, однако гости отыграли два мяча, забив на 52-й и 74-й минуте. Сенсации не случилось: в концовке «скуадра адзурра» забила ещё дважды, добыв в итоге крупную победу.

«Победа – это главное. К сожалению, во втором тайме мы пропустили два гола, которые не вытекали из логики игры. У нас не должно было возникнуть проблем, но иногда такое случается, когда играешь в атакующий футбол. Мы показали, что хотим доминировать на поле, и мы заслужили победу с таким счётом», – приводит журналист Альфредо Педулла слова футболиста «Ювентуса», ставшего автором дубля.