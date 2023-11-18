​Что нужно Казахстану, чтобы поехать на чемпионат Европы – 2024

В пятницу вечером сборная Казахстана ожидаемо обыграла Сан-Марино – 3:1. Таким образом, команда Магомеда Адиева перед последним туром сохраняет шансы на выход на чемпионат Европы. Давайте взглянем на турнирную ситуацию в секстете.

М Команда И В Н П РМ О 1 Дания 9 7 1 1 19:8 22 2 Словения 9 6 1 2 18:8 19 3 Казахстан 9 6 0 3 15:10 18 4 Финляндия 9 5 0 4 16:9 15 5 Северная Ирландия 9 2 0 7 7:13 6 6 Сан-Марино 9 0 0 9 2:29 0

Сборная Дании уже обеспечила себе путёвку на чемпионат Европы. Второй билет команды Словении и Казахстана разыграют в очной битве в Любляне. Всё просто: кто выиграет, тот и займёт второе место. При этом словенской команде хватит даже ничьей.

Стоит сказать, что сборная Казахстана никогда в своей истории не выступала на чемпионатах Европы или мира.

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