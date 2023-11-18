​Что нужно Казахстану, чтобы поехать на чемпионат Европы – 2024

В пятницу вечером сборная Казахстана ожидаемо обыграла Сан-Марино – 3:1. Таким образом, команда Магомеда Адиева перед последним туром сохраняет шансы на выход на чемпионат Европы. Давайте взглянем на турнирную ситуацию в секстете.
|1
|Дания
|9
|7
|1
|1
|19:8
|22
|2
|Словения
|9
|6
|1
|2
|18:8
|19
|3
|Казахстан
|9
|6
|0
|3
|15:10
|18
|4
|Финляндия
|9
|5
|0
|4
|16:9
|15
|5
|Северная Ирландия
|9
|2
|0
|7
|7:13
|6
|6
|Сан-Марино
|9
|0
|0
|9
|2:29
|0
Сборная Дании уже обеспечила себе путёвку на чемпионат Европы. Второй билет команды Словении и Казахстана разыграют в очной битве в Любляне. Всё просто: кто выиграет, тот и займёт второе место. При этом словенской команде хватит даже ничьей.
Стоит сказать, что сборная Казахстана никогда в своей истории не выступала на чемпионатах Европы или мира.
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