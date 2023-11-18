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Чемпионат Европы по футболу 2024

​Что нужно Казахстану, чтобы поехать на чемпионат Европы – 2024

18 Ноября 2023 • 01:22 Комментировать
Словения
...
Казахстан
20.11 22:45

В пятницу вечером сборная Казахстана ожидаемо обыграла Сан-Марино – 3:1. Таким образом, команда Магомеда Адиева перед последним туром сохраняет шансы на выход на чемпионат Европы. Давайте взглянем на турнирную ситуацию в секстете.

М
Команда
И
В
Н
П
РМ
О
1Дания971119:822
2Словения961218:819
3Казахстан960315:1018
4Финляндия950416:915
5Северная Ирландия92077:136
6Сан-Марино90092:290

Сборная Дании уже обеспечила себе путёвку на чемпионат Европы. Второй билет команды Словении и Казахстана разыграют в очной битве в Любляне. Всё просто: кто выиграет, тот и займёт второе место. При этом словенской команде хватит даже ничьей.

Стоит сказать, что сборная Казахстана никогда в своей истории не выступала на чемпионатах Европы или мира.

13 сборных уже вышли на чемпионат Европы – 2024

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Словении Сборная Казахстана

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СЛОВЕНИЯ КАЗАХСТАН
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Англия Англия
Мальта Мальта
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0
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Дания Дания
Словения Словения
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1
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Италия Италия
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Беларусь Беларусь
Андорра Андорра
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