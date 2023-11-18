Спаллетти: «С такой игрой сборная Италии будет неизбежно забивать голы»

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти поделился мыслями после победы в матче против Северной Македонии (5:2).

Итальянцы сделали важный шаг на пути к финальной части Евро-2024, выиграв поединок предпоследнего тура.

«Мы отлично провели первый тайм. Показывая такую игру, мы неизбежно будем забивать голы. До перерыва нас не беспокоили контратаки соперников, но во втором тайме такие проблемы иногда возникали.

Важно было избегать стандартных положений у своих ворот, поскольку оппоненты превосходят наших игроков в росте, и мы пропустили после первого же углового.

Второй пропущенный гол можно назвать случайным. После этого наша команда показала характер, продолжив атаковать и забив ещё дважды», – цитирует Football Italia Спаллетти.