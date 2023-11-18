​13 сборных уже вышли на чемпионат Европы – 2024

Следующим летом в Германии пройдёт чемпионат Европы. 13 из 24 путёвок на континентальный футбольный форум уже нашли своих обладателей. Этот список выглядит так:

Германия (хозяева), Бельгия, Франция, Португалия, Испания, Шотландия, Турция, Австрия, Англия, Венгрия, Словакия, Албания, Дания.

Ещё 8 билетов на Евро-2024 будут разыграны в ближайшие дни по итогам заключительных матчей отборочного цикла. А оставшиеся три путёвки на турнир разыграются уже весной по итогам стыковых матчей.

Отметим, что действующим чемпионом Европы является национальная сборная Италии. В финале Евро-2020 «скуадра адзурра» обыграла Англию по пенальти.