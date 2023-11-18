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Сборная Италии впервые за 20 лет забила 4+ гола в двух подряд домашних матчах

18 Ноября 2023 • 00:55 Комментировать
Италия
5:2
Северная Македония

Сборная Италии одержала очередную крупную победу в отборочном матче Евро-2024.

Коллектив Лучано Спаллетти обыграл в родных стенах сборную Северной Македонии – 5:2. Предыдущая домашняя игра итальянцев против Мальты, прошедшая в октябре, завершилась победой 4:0. По данным Opta, «скуадра адзурра» впервые с 2003 года забила четыре или более гола в двух подряд официальных матчах на своём поле.

Лучано Спаллетти приступил к обязанностям рулевого сборной Италии в сентябре текущего года. Ранее командой на протяжении пяти с половиной лет руководил Роберто Манчини, ныне работающий в сборной Саудовской Аравии.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Лучано Спаллетти Сборная Северной Македонии ещё теги

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На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Финляндия Финляндия
Северная Ирландия Северная Ирландия
4
0
2.45 2.60 3.95
Видео
Окончен
Молдова Молдова
Албания Албания
1
1
13.00 5.30 1.27
Видео
Окончен
Дания Дания
Словения Словения
2
1
1.02 11.00 100.00
Видео
Окончен
Италия Италия
Северная Македония Северная Македония
5
2
1.07 10.50 49.00
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202 мин
Польша Польша
Чехия Чехия
1
1
5.40 1.33 6.80
Видео
202 мин
Англия Англия
Мальта Мальта
2
0
1.02 20.00 100.00
Видео
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Армения Армения
Уэльс Уэльс
4.10 3.40 1.95
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18.11.23 в 20:00
Латвия Латвия
Хорватия Хорватия
24.00 9.00 1.12
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Беларусь Беларусь
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