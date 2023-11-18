Сборная Италии впервые за 20 лет забила 4+ гола в двух подряд домашних матчах

Сборная Италии одержала очередную крупную победу в отборочном матче Евро-2024.

Коллектив Лучано Спаллетти обыграл в родных стенах сборную Северной Македонии – 5:2. Предыдущая домашняя игра итальянцев против Мальты, прошедшая в октябре, завершилась победой 4:0. По данным Opta, «скуадра адзурра» впервые с 2003 года забила четыре или более гола в двух подряд официальных матчах на своём поле.

Лучано Спаллетти приступил к обязанностям рулевого сборной Италии в сентябре текущего года. Ранее командой на протяжении пяти с половиной лет руководил Роберто Манчини, ныне работающий в сборной Саудовской Аравии.