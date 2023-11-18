Сборная Польши не смогла обыграть чехов, окончательно провалив квалификацию

Сборная Польши бесславно завершила отборочную кампанию чемпионата Европы, оказавшись в самой слабой группе. Сегодня соперником была команда Чехии, которая идет на втором месте в квинтете. Поляки открыли счет в контратаки, прострел к воротам, ряд рикошетов, и Якуб Пётровски был точен. Соперник отыгрался сразу после 15-минутной паузы, после подачи мяч в итоге оказался у Томаша Соучека, который попал в дальнюю часть ворот. Роберт Левандовски с острого угла перебросил голкипера и ворота. Давид Зима в выгодной ситуации не попал в цель. На последней минуте Томаш Чванчара минимально не попал в створ, а ведь мог выводить чехов на Евро.

1:1, поляки не поднимутся выше третьего места. Сборная Чехии в последнем туре сыграет против Молдовы за вторую путевку на Евро.