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Сборная Польши не смогла обыграть чехов, окончательно провалив квалификацию

18 Ноября 2023 • 00:51 Комментировать
Польша
1:1
Чехия

Сборная Польши бесславно завершила отборочную кампанию чемпионата Европы, оказавшись в самой слабой группе. Сегодня соперником была команда Чехии, которая идет на втором месте в квинтете. Поляки открыли счет в контратаки, прострел к воротам, ряд рикошетов, и Якуб Пётровски был точен. Соперник отыгрался сразу после 15-минутной паузы, после подачи мяч в итоге оказался у Томаша Соучека, который попал в дальнюю часть ворот. Роберт Левандовски с острого угла перебросил голкипера и ворота. Давид Зима в выгодной ситуации не попал в цель. На последней минуте Томаш Чванчара минимально не попал в створ, а ведь мог выводить чехов на Евро.

1:1, поляки не поднимутся выше третьего места. Сборная Чехии в последнем туре сыграет против Молдовы за вторую путевку на Евро.

Протокол игры  
Польша1:1Чехия
(1:0) Пётровски Якуб38'  
  49'Соучек Томаш (1:1)
Щесны ВойцехБеднарек ЯнБохневич Павел  36' 58' (Педа Патрик ( 58'Шиманьски Себастьян 85') Кивёр ЯкубФранковски ПшемыславСлиш БартошПётровски ЯкубШиманьски Дамиан 73' (Гросицки Камил ( 73') Залевски НиколаЛевандовски РобертСвидерски Кароль 46' (Букса Адам ( 46')
Запасные: Вдовик БартломейЗелиньски ПётрСкорупски ЛукашКедзёра ТомашБулка МарцинВшолек ПавелЛенговски МатеушВетеска Матеуш
Штанек ЙиндрихЗима ДавидБрабец Якуб  63'Голеш ТомашЦоуфал ВладимирДоудера ДавидСадилек Михал 90' (Крал Алекс ( 90') Соучек ТомашПровод Лукас 75' (Лингр Ондржей ( 75') Хитил Моймир 46' (Чванчара Томаш ( 46') Кухта Ян 46' (Гложек Адам ( 46')
Запасные: Журасек ДавидХори ТомашЧерны ВацлавКушей ВасилМасопуст ЛукашМандоус АлешКоварж МатейВитик Мартин
17 ноября.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Польши Сборная Чехии

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