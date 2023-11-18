Сборная Италии забила 5 мячей в ворота команды Северной Македонии

Сборная Италии должна была сделать ещё один шаг к выходу в финальную часть Евро-2024 по итогам матча с крайне неудобной для себя командой Северной Македонии. После ударного первого тайма казалось, что всё складывается просто отлично, но соперник вернул интригу в поединок.

Джакомо Распадори довольно быстро отправил мяч в сетку, но из офсайда. Вскоре навес с углового в центр штрафной, и Матео Дармиан головой открыл счет, попав в левую часть ворот. В концовке тайма пенальти для хозяев, и Жоржиньо слабо пробил в правый угол - голкипер выручил. Тут же активный Федерико Кьеза с линии штрафной запустил мяч в дальнюю часть ворот - 2:0. Он же до перерыва успел забить снова, с левого края штрафной при помощи рикошета.

Стартовал второй тайм, и вышедший на замену Яни Атанасов после подачи корнера головой поразил левую девятку. Он же оформил дубль дальним ударом рикошетом от спины соперника - 3:2. И все же Италия довела дело до победы, Распадори получил пас вразрез и пробил под опорную ногу вратарю. На 90-й минуте вернулся разгромный счет, Стефан эль-Шаарави в касание поразил цель - 5:2.

Сборная Италии окажется на Евро, если в понедельник не проиграет национальной команде Украины.