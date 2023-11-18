Сборная Англии расслабленно одолела мальтийцев

Сборная Англии провела ничего не решающий матч против команды Мальты. В дебюте Фил Фоден прострелил, и мяч от защитника срикошетил в сетку. Гарри Кейн в штрафной обвел голкипера и упал, а судья посчитал, что это симуляция. Британцы играли расслабленно и создали сегодня мало моментов, но голы еще были. Фоден обострил на партнера в штрафную, а Букайо Сака выкатил мяч под удар Кейну - 2:0. Деклан Райс рванул вперед от центрального круга и метко пробил, но вне игры у Кейна было.

Англичане давно выиграли группу, у соперника 0 баллов.