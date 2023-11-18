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Сборная Англии расслабленно одолела мальтийцев

18 Ноября 2023 • 00:42 Комментировать
Англия
2:0
Мальта

Сборная Англии провела ничего не решающий матч против команды Мальты. В дебюте Фил Фоден прострелил, и мяч от защитника срикошетил в сетку. Гарри Кейн в штрафной обвел голкипера и упал, а судья посчитал, что это симуляция. Британцы играли расслабленно и создали сегодня мало моментов, но голы еще были. Фоден обострил на партнера в штрафную, а Букайо Сака выкатил мяч под удар Кейну - 2:0. Деклан Райс рванул вперед от центрального круга и метко пробил, но вне игры у Кейна было.

Англичане давно выиграли группу, у соперника 0 баллов.

Протокол игры  
Англия2:0Мальта
(1:0) Пепе Энрико8'  
(2:0) Кейн Гарри75'  
Пикфорд ДжорданТриппьер КиранГехи МаркМагуайр ГарриТомори Фикайо  26' 46' (Сака Букайо ( 46') Александер-Арнольд ТрентХендерсон Джордан 61' (Палмер Коул ( 61') Галлахер Конор 46' (Уокер Кайл ( 46') Фоден ФилКейн Гарри  28'Рэшфорд Маркус 61' (Райс Деклан ( 61')
Запасные: Льюис РикоГрилиш ДжекКонса ЭзриБоуэн ДжарродУоткинс ОллиФиллипс КэлвинРемсдейл АаронДжонстон Сэм
Бонелло АнриБорг СтивПепе ЭнрикоБорг Жан 79' (Мускат Зак ( 79') Мбонг Джозеф 86' (Аттард Кейн ( 86') Янкам ЯнникГийомье Мэтью  39' 59' (Кристенсен Бьорн ( 59') Теума ТеддиКамензули РайанМбонг Пол  23' 59' (Джонс Джоди ( 59') Рейд Кемар 79' (Нвоко Кирьян ( 79')
Запасные: Пизани СтивенАпап ФердинандоОверенд АдамАль-Туми РашедШоу КуртМускат НиколайГреч Мэттью
17 ноября. Стадион "Уэмбли" (Лондон).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Сборная Мальты

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