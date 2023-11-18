Сборная Англии расслабленно одолела мальтийцев

Сборная Англии провела ничего не решающий матч против команды Мальты. В дебюте Фил Фоден прострелил, и мяч от защитника срикошетил в сетку. Гарри Кейн в штрафной обвел голкипера и упал, а судья посчитал, что это симуляция. Британцы играли расслабленно и создали сегодня мало моментов, но голы еще были. Фоден обострил на партнера в штрафную, а Букайо Сака выкатил мяч под удар Кейну - 2:0. Деклан Райс рванул вперед от центрального круга и метко пробил, но вне игры у Кейна было.
Англичане давно выиграли группу, у соперника 0 баллов.
Протокол игры
|(1:0) Пепе Энрико8'
|(2:0) Кейн Гарри75'
Пикфорд Джордан•Триппьер Киран•Гехи Марк•Магуайр Гарри•Томори Фикайо 26'46' (Сака Букайо (46') •Александер-Арнольд Трент•Хендерсон Джордан61' (Палмер Коул (61') •Галлахер Конор46' (Уокер Кайл (46') •Фоден Фил•Кейн Гарри• 28'Рэшфорд Маркус61' (Райс Деклан (61')
Бонелло Анри•Борг Стив•Пепе Энрико•Борг Жан79' (Мускат Зак (79') •Мбонг Джозеф86' (Аттард Кейн (86') •Янкам Янник•Гийомье Мэтью 39'59' (Кристенсен Бьорн (59') •Теума Тедди•Камензули Райан•Мбонг Пол 23'59' (Джонс Джоди (59') •Рейд Кемар79' (Нвоко Кирьян (79')
17 ноября. Стадион "Уэмбли" (Лондон).
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