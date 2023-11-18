Сборная Дании разобралась со словенцами и вышла на Евро

Лидеры группы Н квалификации чемпионата Европы, Дания и Словения, играли за право досрочно занять итоговое первое место. Это право получал победитель поединка. Хозяева поля в итоге заслуженно победили, позволив противнику лишь раз пробить по воротам.

В середине первого тайма у хозяев сработал навес, Йоаким Меле ногой замкнул дальнюю штангу. Мгновенный ответ соперника, Эрик Янжа со штрафного вколотил мяч в сетку ворот - 1:1. В начале второго тайма несколько навесов у датчан, и Томас Дилейни забил такой важный гол - 2:1.

Сборная Дании стала очередным участником Евро-2024, а словенцы в матче с Казахстаном разыграют вторую путёвку из группы.