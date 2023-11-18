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Чемпионат Европы по футболу 2024

Сборная Дании разобралась со словенцами и вышла на Евро

18 Ноября 2023 • 00:40 Комментировать
Дания
2:1
Словения

Лидеры группы Н квалификации чемпионата Европы, Дания и Словения, играли за право досрочно занять итоговое первое место. Это право получал победитель поединка. Хозяева поля в итоге заслуженно победили, позволив противнику лишь раз пробить по воротам.

В середине первого тайма у хозяев сработал навес, Йоаким Меле ногой замкнул дальнюю штангу. Мгновенный ответ соперника, Эрик Янжа со штрафного вколотил мяч в сетку ворот - 1:1. В начале второго тайма несколько навесов у датчан,  и Томас Дилейни забил такой важный гол - 2:1.

Сборная Дании стала очередным участником Евро-2024, а словенцы в матче с Казахстаном разыграют вторую путёвку из группы.

Протокол игры  
Дания2:1Словения
(1:0) Меле Йоаким26'  
  30'Янжа Эрик (1:1)
(2:1) Дилейни Томас54'  
Шмейхель КасперАндерсен ЙоакимКристенсен АндреасВестергор ЯнникМеле ЙоакимХёйбьерг Пьер-ЭмильНоргор Кристиан  33' 46' (Йенсен Матиас ( 46') Дилейни Томас 75' (Юлманд Мортен ( 75') Кристиансен Виктор 86' (Кристенсен Расмус ( 86') Поульсен Юссуф 90' (Линдстрём Йеспер ( 90') Винд Йонас 86' (Дольберг Каспер ( 86')
Запасные: Рённов ФредерикНельссон ВикторДрейер АндерсДарами МохаммедО'Райли МэттьюСтрюгер-Ларсен ЙенсХермансен Мадс
Облак ЯнКарничник ЗанБлажич МихаБийол ЯкаЯнжа Эрик 62' (Дркушич Ваня ( 62') Вербич Беньямин 73' (Горенц-Станкович Йон ( 73') Гнезда-Черин АдамЭлшник Тими  32' 62' (Куртич Ясмин ( 62') Млакар Ян 86' (Зайц Миха ( 86') Випотник ЖанСеско Бенджамин 73' (Ловрич Санди ( 73')
Запасные: Турк МартинЗугеля НиноШпорар АндражСтоянович ПетарЗахович ЛукаБелек ВидБалковец Юре
17 ноября. Стадион "Паркен" (Копенгаген).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Словении Сборная Дании

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