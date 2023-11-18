Сборная Дании разобралась со словенцами и вышла на Евро

Лидеры группы Н квалификации чемпионата Европы, Дания и Словения, играли за право досрочно занять итоговое первое место. Это право получал победитель поединка. Хозяева поля в итоге заслуженно победили, позволив противнику лишь раз пробить по воротам.
В середине первого тайма у хозяев сработал навес, Йоаким Меле ногой замкнул дальнюю штангу. Мгновенный ответ соперника, Эрик Янжа со штрафного вколотил мяч в сетку ворот - 1:1. В начале второго тайма несколько навесов у датчан, и Томас Дилейни забил такой важный гол - 2:1.
Сборная Дании стала очередным участником Евро-2024, а словенцы в матче с Казахстаном разыграют вторую путёвку из группы.
Протокол игры
|(1:0) Меле Йоаким26'
|30'Янжа Эрик (1:1)
|(2:1) Дилейни Томас54'
Шмейхель Каспер•Андерсен Йоаким•Кристенсен Андреас•Вестергор Янник•Меле Йоаким•Хёйбьерг Пьер-Эмиль•Норгор Кристиан 33'46' (Йенсен Матиас (46') •Дилейни Томас75' (Юлманд Мортен (75') •Кристиансен Виктор86' (Кристенсен Расмус (86') •Поульсен Юссуф90' (Линдстрём Йеспер (90') •Винд Йонас86' (Дольберг Каспер (86')
Облак Ян•Карничник Зан•Блажич Миха•Бийол Яка•Янжа Эрик62' (Дркушич Ваня (62') •Вербич Беньямин73' (Горенц-Станкович Йон (73') •Гнезда-Черин Адам•Элшник Тими 32'62' (Куртич Ясмин (62') •Млакар Ян86' (Зайц Миха (86') •Випотник Жан•Сеско Бенджамин73' (Ловрич Санди (73')
17 ноября. Стадион "Паркен" (Копенгаген).
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