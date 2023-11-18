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Сборная Англии нанесла всего два удара по воротам в первом тайме матча против Мальты

18 Ноября 2023 • 00:06 Комментировать
Англия
2:0
Мальта
1 1.02 X 20.00 2 100.00
2-й тайм

Сборная Англии провела не самый убедительный тайм в поединке против Мальты.

Коллектив Гарета Саутгейта повёл в счёте на восьмой минуте благодаря автоголу соперников, однако выдал на удивление малоактивный с точки зрения ударов по воротам первый тайм – всего две попытки и ни одного попадания в створ. Не менее удивительно и то, что гости из Мальты били чаще – трижды.

Напомним, что сборная Англии уже гарантировала себе участие в финальной стадии Евро-2024. Несмотря на это, рулевой «трёх львов» выпустил в стартовом составе Гарри Кейна, Фила Фодена, Маркуса Рэшфорда и других звёздных футболистов.

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АНГЛИЯ МАЛЬТА
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