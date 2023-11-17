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Дармиан забил за сборную Италии впервые за 2960 дней

17 Ноября 2023 • 23:38 Комментировать
Италия
5:2
Северная Македония
1 1.07 X 10.50 2 49.00
2-й тайм

Защитник миланского «Интера» Маттео Дармиан впервые за много лет отметился голом в составе сборной Италии.

33-летний игрок открыл счёт в матче «скуадры адзурры» против сборной Северной Македонии, поразив ворота на 17-й минуте. Согласно информации Opta, для Дармиана это первый гол за национальную команду с 10 октября 2015 года – с тех пор прошло 2960 дней. На тот момент футболист принадлежал «Манчестер Юнайтед».

Только один игрок забивал за сборную Италии с ещё более продолжительным интервалом между двумя голами – Фабио Квальярелла (3122 дня).

Текстовая трансляция матча сборных Италии и Северной Македонии проходит на сайте LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Сборная Италии Фабио Квальярелла Маттео Дармиан ещё теги

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ИТАЛИЯ СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ
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