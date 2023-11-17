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Куман: «Хави Симонса ждёт яркое будущее»

17 Ноября 2023 • 22:45 Комментировать
Нидерланды
...
Ирландия
Через 23 ч. 46 мин.

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман высказался о перспективах полузащитника Хави Симонса.

20-летний игрок «ПСЖ», арендованный «РБ Лейпцигом», успел провести девять матчей за нидерландскую сборную с момента дебюта в 2022 году, но пока не отмечался результативными действиями.

«Отсутствие голов за сборную? Конечно, все хотят забивать, но он потрясающе развивается в своём клубе. Впереди у Хави яркое будущее. Я не согласен с тем, что за нас он играет хуже, чем в «РБ Лейпциге». Да, с ним случаются неудачи во время матчей, но я очень рад, что у нас есть такой футболист», – цитирует GBeNeFN Кумана.

В субботу сборная Нидерландов сыграет на своём поле против соперников из Ирландии в рамках отбора на Евро-2024.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Рональд Куман РБ Лейпциг Хави Симонс сборная Нидерландов ещё теги

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