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Сборная Албании во второй раз в истории вышла на чемпионат Европы

17 Ноября 2023 • 22:18 Комментировать
Молдова
1:1
Албания
окончен

Сборная Албании во второй раз в своей истории вышла на чемпионат Европы по итогам отборочного матча против Молдавии.

Подопечные Силвиньо не смогли удержать минимальный победный счёт в гостевой встрече, однако набранного очка хватило «горным орлам», чтобы пробиться в финальную часть немецкого континентального турнира. На счету албанцев 14 очков после семи матчей и первое место в турнирной таблице своей группы.

Впервые балканская команда вышла в финальную часть Евро в 2016 году, выиграв матч у Румынии и закончив выступление в групповом этапе. Отборочную стадию к следующему турниру Албания завершит домашней встречей с Фарерскими островами.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Албании евро-2024

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