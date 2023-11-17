Сборная Албании во второй раз в истории вышла на чемпионат Европы

Сборная Албании во второй раз в своей истории вышла на чемпионат Европы по итогам отборочного матча против Молдавии.

Подопечные Силвиньо не смогли удержать минимальный победный счёт в гостевой встрече, однако набранного очка хватило «горным орлам», чтобы пробиться в финальную часть немецкого континентального турнира. На счету албанцев 14 очков после семи матчей и первое место в турнирной таблице своей группы.

Впервые балканская команда вышла в финальную часть Евро в 2016 году, выиграв матч у Румынии и закончив выступление в групповом этапе. Отборочную стадию к следующему турниру Албания завершит домашней встречей с Фарерскими островами.