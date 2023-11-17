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Сборная Финляндии забила 4 мяча команде Северной Ирландии

17 Ноября 2023 • 21:58 Комментировать
Финляндия
4:0
Северная Ирландия
окончен

В группе Н квалификации чемпионата Европы играли сборные Финляндии и Северной Ирландии, уже потерявшие шансы на выход в финальную часть. Хозяева постоянно контролировали мяч, но не так часто били по воротам, при этом показываю выдающуюся результативность. Йоэль Похьянпало реализовал пенальти в конце первого тайма. Сразу после перерыва хозяева  разыграли быструю атаку с итоговым ударом Даниэля Хоканса. Счет стал разгромным после выстрела Теэму Пукки с линии штрафной в верхний угол ворот. В концовке Пукки взял игру на себя и вовремя прицельно прострелил под удар Робину Лоду - 4:0.

Финны с 15 очками идут на четвертом месте, у соперника шесть баллов и пятый результат.

Протокол игры  
Финляндия4:0Северная Ирландия
(1:0) Похьянпало Йоэль42'  
(2:0) Хоканс Даниэль48'  
(3:0) Пукки Теэму74'  
(4:0) Лод Робин88'  
Градецки ЛукашАлхо Николай 83' (Лингман Лукас ( 83') Тенхо МироИванов РобертПелтола МаттиКамара ГленШуллер Расмус 72' (Тейлор Роберт ( 72') Кайринен КаанЙенсен Фредрик 60' (Пукки Теэму ( 60') Похьянпало Йоэль 83' (Паллас Ноа ( 83') Хоканс Даниэль 72' (Лод Робин ( 72')
Запасные: Хосконен АрттуСинисало ВильямиКето ХугоСоири ПюрюКялльман БеньяминЙенсен РичардУронен Йере
Хазард КонорТоал ЭойнМакнейр ПэддиБаллард ДэниэлХьюм Трай 85' (Маршалл Каллум ( 85') МакКосленд Росс 59' (Вашингтон Конор ( 59') Сэвилл ДжорджТомпсон Джордан 77' (Броди Спенсер ( 77') Льюис ДжамалПрайс Айзек 85' (Майкл Форбс ( 85') Чарльз Дион 59' (Мадженнис Джош ( 59')
Запасные: Тэйлор ДейлСаутвуд ЛюкStephen McMullanТерри ДевлинДжонс ДжорданБраун КиаронМакменамин Конор
17 ноября. Стадион "Олимпиаштадион" (Берлин).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Финляндии сборная Северной Ирландии

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