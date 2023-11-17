Сборная Финляндии забила 4 мяча команде Северной Ирландии

В группе Н квалификации чемпионата Европы играли сборные Финляндии и Северной Ирландии, уже потерявшие шансы на выход в финальную часть. Хозяева постоянно контролировали мяч, но не так часто били по воротам, при этом показываю выдающуюся результативность. Йоэль Похьянпало реализовал пенальти в конце первого тайма. Сразу после перерыва хозяева разыграли быструю атаку с итоговым ударом Даниэля Хоканса. Счет стал разгромным после выстрела Теэму Пукки с линии штрафной в верхний угол ворот. В концовке Пукки взял игру на себя и вовремя прицельно прострелил под удар Робину Лоду - 4:0.

Финны с 15 очками идут на четвертом месте, у соперника шесть баллов и пятый результат.