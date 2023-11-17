Сборная Финляндии забила 4 мяча команде Северной Ирландии

В группе Н квалификации чемпионата Европы играли сборные Финляндии и Северной Ирландии, уже потерявшие шансы на выход в финальную часть. Хозяева постоянно контролировали мяч, но не так часто били по воротам, при этом показываю выдающуюся результативность. Йоэль Похьянпало реализовал пенальти в конце первого тайма. Сразу после перерыва хозяева разыграли быструю атаку с итоговым ударом Даниэля Хоканса. Счет стал разгромным после выстрела Теэму Пукки с линии штрафной в верхний угол ворот. В концовке Пукки взял игру на себя и вовремя прицельно прострелил под удар Робину Лоду - 4:0.
Финны с 15 очками идут на четвертом месте, у соперника шесть баллов и пятый результат.
Протокол игры
|(1:0) Похьянпало Йоэль42'
|(2:0) Хоканс Даниэль48'
|(3:0) Пукки Теэму74'
|(4:0) Лод Робин88'
Градецки Лукаш•Алхо Николай83' (Лингман Лукас (83') •Тенхо Миро•Иванов Роберт•Пелтола Матти•Камара Глен•Шуллер Расмус72' (Тейлор Роберт (72') •Кайринен Каан•Йенсен Фредрик60' (Пукки Теэму (60') •Похьянпало Йоэль83' (Паллас Ноа (83') •Хоканс Даниэль72' (Лод Робин (72')
Хазард Конор•Тоал Эойн•Макнейр Пэдди•Баллард Дэниэл•Хьюм Трай85' (Маршалл Каллум (85') •МакКосленд Росс59' (Вашингтон Конор (59') •Сэвилл Джордж•Томпсон Джордан77' (Броди Спенсер (77') •Льюис Джамал•Прайс Айзек85' (Майкл Форбс (85') •Чарльз Дион59' (Мадженнис Джош (59')
17 ноября. Стадион "Олимпиаштадион" (Берлин).
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