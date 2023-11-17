Сборная Молдовы сохранила шансы на выход из группы, команда Албании пробилась на Евро

В пятницу досрочно определился победитель группы Е квалификации чемпионата Европы. Сборная Молдовы принимала лидеров квинтета из Албании и имела шансы остаться в реальной борьбе за выход на Евро. Большого перевеса никто не имел, а ключевым моментом стал 11-метровый, который в середине первого тайма уверенно реализовал Сокол Чикалеши. Вирджилиу Постолаки также сбили в штрафной, но все же там изначально был офсайд. Еще момент у Албании после паса Даку и удара с рикошетом - голкипер перевел мяч в перекладину. В концовке Виталий Домашкан ударом в упор не смог переиграть вратаря. Тут же угловой, мяч в итоге оказался у Владислава Бабогло, который с близкого расстояния расстрелял цель - 1:1.

И даже при таком счете команда Албании досрочно вышла на Евро, у чехов на три очка меньше (плюс игра в запасе), у поляков и молдаван - на четыре. У этого трио остаются шансы на выход из группы.