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Сборная Молдовы сохранила шансы на выход из группы, команда Албании пробилась на Евро

17 Ноября 2023 • 21:55 Комментировать
Молдова
1:1
Албания
окончен

В пятницу досрочно определился победитель группы Е квалификации чемпионата Европы. Сборная Молдовы принимала лидеров квинтета из Албании и имела шансы остаться в реальной борьбе за выход на Евро. Большого перевеса никто не имел, а ключевым моментом стал 11-метровый, который в середине первого тайма уверенно реализовал Сокол Чикалеши. Вирджилиу Постолаки также сбили в штрафной, но все же там изначально был офсайд. Еще момент у Албании после паса Даку и удара с рикошетом - голкипер перевел мяч в перекладину. В концовке Виталий Домашкан ударом в упор не смог переиграть вратаря. Тут же угловой, мяч в итоге оказался у Владислава Бабогло, который с близкого расстояния расстрелял цель - 1:1.

И даже при таком счете команда Албании досрочно вышла на Евро, у чехов на три очка меньше (плюс игра в запасе), у поляков и молдаван - на четыре. У этого трио остаются шансы на выход из группы.

Протокол игры  
Молдова0:1Албания
  25'Чикалеши Сокол (0:1)
Райлян ДоринКрачун АртурБабогло ВладиславПосмак ВячеславРевенко Иоан-Кэлин 46' (Кожокару Максим ( 46') Рябчук ОлегКаймаков Михаил  54' 76' (Кожокарь Серафим ( 76') Моцпан Никита 69' (Домашкан Виталий ( 69') Раца Вадим  11'Постолаки ВирджилиуНиколаеску Йон 76' (Штиня Виктор ( 76')
Запасные: Чеботарь НиколайПлэтикэ МихаилАврам КристианПлэтикэ СергиуБолохан ВадимМарандич ДенисБогачук ВикторЖардан Ион
Бериша ЭтритХюсай ЭльсейдИсмайли АрдианДжимсити БератМитай Марио  9'Аслани КристьянРамадани ЮльберАсани ЯсирБайрами Недим 80' (Гьясула Клаус ( 80') Сулейманов ТауланЧикалеши Сокол 62' (Даку Мирлинд ( 62')
Запасные: Узуни МюртоМерсинай ЙонСтракоша ТомасБалью ИванКастари ЭлханВесели ФредерикБаре КейдиМуйя АрбнорЛяци КазимМучи Эрнест
17 ноября. Стадион "Зимбру".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Албании Сборная Молдовы

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