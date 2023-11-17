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Наставник шведской сборной извинился за поражение от Азербайджана

17 Ноября 2023 • 21:55 Комментировать
Азербайджан
3:0
Швеция

Сборная Швеции безвольно проиграла Азербайджану в квалификационном матче к чемпионату Европы, что стало определенной неожиданностью. Наставник «Тре Крунур» Робин Ольсен прокомментировал позорное поражение со счетом 0:3. Он извинился перед болельщиками за бледное выступление своей команды.

- То, что случилось - это действительно позор. Нельзя так проигрывать. Я говорил об этом с игроками в раздевалке. Мы заслуживаем всю полученную критику. Не хочу читать эту критику, но мы все это заслужили, - цитирует слова Ольсена итальянское новостное агентство ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Швеции Робин Ольсен

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