Наставник шведской сборной извинился за поражение от Азербайджана

Сборная Швеции безвольно проиграла Азербайджану в квалификационном матче к чемпионату Европы, что стало определенной неожиданностью. Наставник «Тре Крунур» Робин Ольсен прокомментировал позорное поражение со счетом 0:3. Он извинился перед болельщиками за бледное выступление своей команды.

- То, что случилось - это действительно позор. Нельзя так проигрывать. Я говорил об этом с игроками в раздевалке. Мы заслуживаем всю полученную критику. Не хочу читать эту критику, но мы все это заслужили, - цитирует слова Ольсена итальянское новостное агентство ITASportPress.