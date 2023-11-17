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Сборная Англии объявила состав на матч против Мальты

17 Ноября 2023 • 21:45 Комментировать
Англия
1:0
Мальта
1 1.01 X 30.00 2 102.00
1-й тайм

Сегодня, 17 ноября, сборная Англии проведёт встречу с Мальтой в рамках отборочного турнира чемпионата Европы – 2024.

В составе англичан с первых минут на поле выйдут следующие футболисты: Пикфорд (вр), Томори, Гехи, Магуайр, Александер-Арнольд, Галлахер, Хендерсон, Триппьер, Фоден, Кейн, Рэшфорд.

Старт поединка между сборными Англии и Мальты запланирован на 22:45 по московскому времени. За всеми событиями игры можно будет следить в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.

Стоит сказать, что англичане подходят к этому матчу лидерами своей группы, набрав 16 очков в шести играх. Мальта занимает последнее место, не сумев заработать ни одного балла за семь встреч.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии

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