Сборная Англии объявила состав на матч против Мальты

Сегодня, 17 ноября, сборная Англии проведёт встречу с Мальтой в рамках отборочного турнира чемпионата Европы – 2024.

В составе англичан с первых минут на поле выйдут следующие футболисты: Пикфорд (вр), Томори, Гехи, Магуайр, Александер-Арнольд, Галлахер, Хендерсон, Триппьер, Фоден, Кейн, Рэшфорд.

Старт поединка между сборными Англии и Мальты запланирован на 22:45 по московскому времени. За всеми событиями игры можно будет следить в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.

Стоит сказать, что англичане подходят к этому матчу лидерами своей группы, набрав 16 очков в шести играх. Мальта занимает последнее место, не сумев заработать ни одного балла за семь встреч.