​Впервые за 18 лет сборная Сан-Марино забила в двух официальных матчах кряду

Сборная Сан-Марино в пятницу проиграла Казахстану в матче отбора на чемпионат Европы со счётом 1:3. В прошлой игре санмаринцам тоже удалось забить, когда команда уступила Дании с результатом 1:2.

Пресс-служба Футбольной ассоциации Сан-Марино сообщает о том, что национальная команда забила голы в двух официальных матчах подряд впервые с 2005 года.

Следующий матч сборная Сан-Марино проведёт в понедельник, 20 ноября, - против Финляндии на своём поле. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени.

Стоит сказать, что сборная Сан-Марино считается слабейшей в Европе.