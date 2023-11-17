Сборная Италии назвала состав на матч с Северной Македонией

В пятницу вечером сборная Италии проведёт домашний матч против Северной Македонии в отборе на чемпионат Европы. Рулевой «скуадры адзурры» Лучано Спаллетти принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Доннарумма, Дармиан, Гатти, Ачерби, Димарко, Жоржиньо, Барелла, Бонавентура, Берарди, Кьеза, Распадори.

Матч между сборными Италии и Северной Македонии стартует в 22:45 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.

В случае победы сборная Италии догонит Украину в таблице группы С – в последнем туре команды сойдутся лицом к лицу в борьбе за путёвку на Евро.