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Сборная Италии назвала состав на матч с Северной Македонией

17 Ноября 2023 • 21:38 Комментировать
Италия
...
Северная Македония
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Через 0 ч. -1 мин.

В пятницу вечером сборная Италии проведёт домашний матч против Северной Македонии в отборе на чемпионат Европы. Рулевой «скуадры адзурры» Лучано Спаллетти принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Доннарумма, Дармиан, Гатти, Ачерби, Димарко, Жоржиньо, Барелла, Бонавентура, Берарди, Кьеза, Распадори.

Матч между сборными Италии и Северной Македонии стартует в 22:45 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.

В случае победы сборная Италии догонит Украину в таблице группы С – в последнем туре команды сойдутся лицом к лицу в борьбе за путёвку на Евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии

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ИТАЛИЯ СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ
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