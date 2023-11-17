Тер Штеген пропустит ноябрьские матчи сборной Германии из-за травмы спины

Голкипер сборной Германии и «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген пропустит ноябрьские матчи национальной команды из-за полученной травмы.

«Тер Штеген не сыграет в обеих встречах из-за острой боли в спине. Ожидается, что завтра он вылетит в Барселону. Марк-Андре не сможет ни играть, ни тренироваться», — рассказал наставник хозяев предстоящего чемпионата Европы Юлиан Нагельсманн.

В рамках ноябрьского сбора немецкая сборная сыграет против Турции и Австрии. С 2012 года Марк-Андре тер Штеген провёл 34 матча в воротах национальной команды.