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Сборная Казахстана одолела Сан-Марино и остаётся в реальной борьбе за выход на Евро

17 Ноября 2023 • 19:55 Комментировать
Казахстан
3:1
Сан-Марино

Сборная Казахстана до последнего тура отборочных соревнований чемпионата Европы ведёт борьбу за выход из группы. В пятницу коллектива Магомеда Адиева принимал команду Сан-Марино. В середине первого тайма голкипер гостей отразил удар перед собой, защитник на подборе также сыграл не очень надежно,  и Ислам Чесноков от линии штрафной запустил мяч под перекладину.

После перерыва Сергей Малый длиннющим пасом нашел впереди Чеснокова, тот принял мяч на ход и плотным ударом от штанги отправил его в сетку. Гости достаточно быстро размочили счет, Мануэль Баттистини попал в каркас ворот, а Симоне Франчози добил мяч - 2:1. На 90-й минуте сняты все вопросы, Абат Аймбетов реализовал пенальти - 3:1.

За тур до конца отбора Казахстан проигрывает очко Словении и Дании, которые сегодня играют между собой.

Протокол игры  
Казахстан2:1Сан-Марино
(1:0) Чесноков Ислам19'  
(2:0) Чесноков Ислам51'  
  60'Франчози Симоне (2:1)
Шацкий ИгорьМалый СергейМарочкин АлександрБыстров Марат 54' (Кенесов Арман ( 54'  63') Каиров Багдат 54' (Скворцов Лев ( 54') Досмагамбетов Тимур 61' (Вороговский Ян ( 61') Чесноков ИсламБейсебеков АбзалЗуев Александр 74' (Тапалов Еркин ( 74') Оразов Рамазан 54' (Ерланов Темирлан ( 54') Аймбетов Абат
Запасные: Устименко ДанилДарабаев АсланВалиуллин РусланШвырев ВячеславКасым АлибекШайзада БекханСвиридов Иван
Бенедеттини ЭлиаФаббри ФилиппоДи Майо Роберто 46' (Франчози Симоне ( 46') Росси ДантеБаттистини МануэльТоси АлессандроГолинуччи АлессандроКапиккьони ЛоренцоМуларони Марчелло  50'Лаццари Лоренцо 77' (Панкотти Самуэль ( 77') Нанни Никола 27' (Витайоли Маттео ( 27')
Запасные: Д'Аддарио АлессандроСимончини АлдоТомассини ФабиоПалацци МиркоБенедеттини СимонеГолинуччи ЭнрикоЛунадей ЛоренцоДзафферани ТоммазоМаджи Андреа
17 ноября. Стадион "Астана-Арена" (Астана).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Казахстана Сборная Сан-Марино

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Окончен
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Сан-Марино Сан-Марино
3
1
1.06 12.50 80.00
Видео
Перерыв
Молдова Молдова
Албания Албания
0
1
4.20 3.35 1.95
Видео
Перерыв
Финляндия Финляндия
Северная Ирландия Северная Ирландия
1
0
1.85 3.50 4.50
Видео
17.11.23 в 22:45
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