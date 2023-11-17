Сборная Казахстана одолела Сан-Марино и остаётся в реальной борьбе за выход на Евро

Сборная Казахстана до последнего тура отборочных соревнований чемпионата Европы ведёт борьбу за выход из группы. В пятницу коллектива Магомеда Адиева принимал команду Сан-Марино. В середине первого тайма голкипер гостей отразил удар перед собой, защитник на подборе также сыграл не очень надежно, и Ислам Чесноков от линии штрафной запустил мяч под перекладину.

После перерыва Сергей Малый длиннющим пасом нашел впереди Чеснокова, тот принял мяч на ход и плотным ударом от штанги отправил его в сетку. Гости достаточно быстро размочили счет, Мануэль Баттистини попал в каркас ворот, а Симоне Франчози добил мяч - 2:1. На 90-й минуте сняты все вопросы, Абат Аймбетов реализовал пенальти - 3:1.

За тур до конца отбора Казахстан проигрывает очко Словении и Дании, которые сегодня играют между собой.