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Экс-игрок «Спартака» Зуев дебютировал за сборную Казахстана

17 Ноября 2023 • 18:53 Комментировать
Казахстан
2:0
Сан-Марино
1 1.06 X 12.50 2 80.00
2-й тайм

Бывший нападающий московского «Спартака» Александр Зуев впервые появился на поле в стартовом составе сборной Казахстана. Напомним, ранее футболист получил казахстанское гражданство.

В эти минуты национальная команда Казахстана проводит встречу отборочного турнира чемпионата Европы – 2024 против Сан-Марино. 27-летний Зуев попал в основной состав своей команды. После первого тайма подопечные Магомеда Адиева ведут в счете – 1:0. Забитый мяч на свой счет записал Ислам Чесноков.

Следить за дальнейшим развитием событий вы можете в подробной текстовой трансляции, которая проходит на спортивном портале LiveResult.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сборная Казахстана Александр Зуев ещё теги

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КАЗАХСТАН САН-МАРИНО
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