Экс-игрок «Спартака» Зуев дебютировал за сборную Казахстана

Бывший нападающий московского «Спартака» Александр Зуев впервые появился на поле в стартовом составе сборной Казахстана. Напомним, ранее футболист получил казахстанское гражданство.

В эти минуты национальная команда Казахстана проводит встречу отборочного турнира чемпионата Европы – 2024 против Сан-Марино. 27-летний Зуев попал в основной состав своей команды. После первого тайма подопечные Магомеда Адиева ведут в счете – 1:0. Забитый мяч на свой счет записал Ислам Чесноков.

Следить за дальнейшим развитием событий вы можете в подробной текстовой трансляции, которая проходит на спортивном портале LiveResult.