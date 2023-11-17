Италия - Северная Македония: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

Сборные Италии и Северной Македонии проводят матч квалификации чемпионата Европы 2024 года.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Италия - Северная Македония
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Протокол игры
Доннарумма Джанлуиджи•Дармиан Маттео•Гатти Федерико•Ачерби Франческо•Димарко Федерико•Барелла Николо•Жоржиньо II•Бонавентура Джакомо•Берарди Доменико•Распадори Джакомо•Кьеза Федерико
Димитриевски Столе•Манев Йован•Серафимов Никола•Муслиу Визар•Димоски Боян•Алиоски Эгзиян•Элези Агон•Адеми Ариян•Барди Энис•Миовски Боян•Элмас Эльиф
17 ноября. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).
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