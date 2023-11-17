Молдова - Албания: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1

Сборные Молдовы и Албании проводят матч квалификации чемпионата Европы 2024 года.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Молдова - Албания
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Протокол игры
|25'Чикалеши Сокол (0:1)
Райлян Дорин•Крачун Артур•Бабогло Владислав•Посмак Вячеслав•Ревенко Иоан-Кэлин46' (Кожокару Максим (46') •Рябчук Олег•Каймаков Михаил•Моцпан Никита•Раца Вадим• 11'Постолаки Вирджилиу•Николаеску Йон
Бериша Этрит•Хюсай Эльсейд•Исмайли Ардиан•Джимсити Берат•Митай Марио• 9'Аслани Кристьян•Рамадани Юльбер•Асани Ясир•Байрами Недим•Сулейманов Таулан•Чикалеши Сокол
17 ноября. Стадион "Зимбру".
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