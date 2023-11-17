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Молдова - Албания: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1

17 Ноября 2023 • 19:30 Комментировать
Молдова
0:1
Албания
1 13.00 X 5.30 2 1.27
2-й тайм

Сборные Молдовы и Албании проводят матч квалификации чемпионата Европы 2024 года.

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Молдова0:1Албания
 25'Чикалеши Сокол (0:1)
Райлян ДоринКрачун АртурБабогло ВладиславПосмак ВячеславРевенко Иоан-Кэлин 46' (Кожокару Максим ( 46') Рябчук ОлегКаймаков МихаилМоцпан НикитаРаца Вадим  11'Постолаки ВирджилиуНиколаеску Йон
Запасные: Штиня ВикторЧеботарь НиколайПлэтикэ МихаилАврам КристианКожокарь СерафимПлэтикэ СергиуБолохан ВадимМарандич ДенисДомашкан ВиталийБогачук ВикторЖардан Ион
Бериша ЭтритХюсай ЭльсейдИсмайли АрдианДжимсити БератМитай Марио  9'Аслани КристьянРамадани ЮльберАсани ЯсирБайрами НедимСулейманов ТауланЧикалеши Сокол
Запасные: Узуни МюртоМерсинай ЙонДаку МирлиндСтракоша ТомасГьясула КлаусБалью ИванКастари ЭлханВесели ФредерикБаре КейдиМуйя АрбнорЛяци КазимМучи Эрнест
17 ноября. Стадион "Зимбру".
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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Албании Сборная Молдовы

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МОЛДОВА АЛБАНИЯ
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