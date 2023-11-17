Казахстан - Сан-Марино: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0

Сборные Казахстана и Сан-Марино проводят матч квалификации чемпионата Европы 2024 года.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Казахстан - Сан-Марино
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Протокол игры
|(1:0) Чесноков Ислам19'
|(2:0) Чесноков Ислам51'
Шацкий Игорь•Малый Сергей•Марочкин Александр•Быстров Марат•Каиров Багдат•Досмагамбетов Тимур•Чесноков Ислам•Бейсебеков Абзал•Зуев Александр•Оразов Рамазан•Аймбетов Абат
Бенедеттини Элиа•Фаббри Филиппо•Ди Майо Роберто46' (Франчози Симоне (46') •Росси Данте•Баттистини Мануэль•Тоси Алессандро•Голинуччи Алессандро•Капиккьони Лоренцо•Муларони Марчелло• 50'Лаццари Лоренцо•Нанни Никола27' (Витайоли Маттео (27')
17 ноября. Стадион "Астана-Арена" (Астана).
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