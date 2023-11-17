​Трапп высказался о Нойере

Немецкий голкипер «Айнтрахта» Кевин Трапп сказал несколько слов о Мануэле Нойере из «Баварии».

«Я вырос на Оливере Кане и Йенсе Леманне, на их вратарской манере. Но на чемпионате мира в 2014 году Нойер вывел её на совершенно другой уровень. С тех пор все хотят быть таким, как Мануэль», - сказал Трапп Sky Sports.

Стоит сказать, что Трапп в последние годы постоянно получает вызовы в сборную Германии, но на поле выходит редко. Последний такой случай был 12 июня, когда Бундестим проводила товарищеский матч против Украины (ничья 3:3).

Летом 2024 года сборная Германии выступит на домашнем чемпионате Европы.