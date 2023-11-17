​Врач рассказал о травме Холанна

Нападающий Эрлинг Холанн получил повреждение в последнем матче сборной Норвегии. Комментарий по поводу состояния футболиста дал врач национальной команды Ола Санд.

«Это было почти то же самое, что произошло в игре с «Борнмутом» полторы недели назад. И у него это было раньше. У Холанна слегка вывихнулась лодыжка, и он становится уязвимым. Сразу очень болит, но довольно быстро проходит.

Посмотрим, как он будет себя чувствовать завтра. Мы уже обсудили это с «Манчестер Сити», - слова Санда приводит портал Goal со ссылкой на TV2.

Отметим, что сборная Норвегии уже потеряла шансы выйти на Евро-2024.