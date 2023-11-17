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Фердинанд — о непопадании Стерлинга в сборную Англии: «Это выше моего понимания»

17 Ноября 2023 • 16:28 Комментировать
Англия
...
Мальта
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Через 5 ч. 28 мин.

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказался о непопадании нападающего «Челси» Рахима Стерлинга в состав сборной Англии на ноябрьские матчи отборочного этапа к чемпионату Европы 2024 года.

По мнению эксперта, 28-летний Стерлинг должен был оказаться в составе национальной команды, так как в последних матчах он набрал хорошую форму.

«Я не знаю, что он натворил, но факт того, что он не попал в заявку сборной, выше моего понимания. У него больше результативных передач и забитых мячей, чем у Рэшфорда и Грилиша, вместе взятых», — цитирует Фердинанда Mirror.

В текущем сезоне Стерлинг провёл за «Челси» 14 матчей, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Рио Фердинанд Рахим Стерлинг ещё теги

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